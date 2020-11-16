Twitter, Petrol Bakanı Zengenen'in hesabını askıya aldı

Zengene'nin twitter hesabı, Kasım ayı başlarında kendisine ABD yaptırımlarının uygulanmasının ardından ifade özgürlüğü ihlal edilerek donduruldu.

ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Zengene, 'Bana ve meslektaşlarıma yönelik yaptırımların Washington'un petrol ihracatını sıfıra indirme politikasının başarısızlığına pasif bir tepkidir' demişti.

Zengene, dünyada tek taraflılık döneminin bittiğini ve İran'ın petrol endüstrisinin yok olmayacağını sözlerine ekledi.

Zengene'ye karşı yaptırımlar, ABD hükümetinin İran'a yeni yaptırımlar uygulamaktan başka çaresi olmadığını ve bunun pratik bir savaştan çok psikolojik bir savaşa benzediğini kabul ettiğini anlamına gelmektedir.

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