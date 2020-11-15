İran'ın silah gücü şaşırtıcıdır

İranlı meslektaşı General Yusuf Kurbani ile bir araya gelen Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Semir Zeki Hüseyin, İran'a yaptığı bir önceki ziyaretine ve bu ziyarette İran'ın savunma kapasite ve kabiliyetlerini incelediğine değinerek, 'Geçmişe kıyasla gerçekten şaşırmıştım. İran'ın bu silah gücü, harika ve dost ve kardeş bir ülke olarak bu bizleri gururlandırıyor' diye konuştu.

'İranlı kardeşlerin savunma sanayinde bu kadar ilerlemiş ve çok yüksek bir seviyeye ulaşmış olması, ümit vericidir' diyen General Zeki Hüseyin, 'İran'a son seyahatim Irak şehirlerinin IŞİD'e düştüğü ve İranlı kardeşlerin IŞİD ile mücadelede bize gerçekten yardımcı olduğu ve İranlıların bu büyüklüğünün asla unutulmayacağı zamandı' diye belirtti.

İran ve Irak'ın pek çok ortak noktası olduğunu ve bu ortaklıkların iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki ilişkileri gösterdiğini kaydeden Iraklı üst düzey general, Şehit Süleymani'nin IŞİD'e yönelik kapsamlı eylemlerine değinerek, 'Bu seviyede ve bu derece tevazu ile cesaretli başka bir komutan görmedim. Bu büyük şehidi ve komutanı sadece İranlıların kaybetmediğini söylemeliyiz. Biz Iraklılar, İranlılar ile kardeşiz ve Ebumehdi Mühendis ile birlikte General Süleymani'yi kaybettik. İran ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi genişletmek istiyoruz. İran'ın yardımını asla unutmayacağız çünkü milletimize yardım etmek için hayatlarını kaybettiler' diye ekledi.

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