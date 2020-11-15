Sanayi Bakan Yardımcısı: İran'ın madencilik sektörü ABD yaptırımlarını başarısız kıldı

Düzenlenen bir törene video konferans yöntemiyle katılan Garippur, İran Maden ve Maden Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu İMİDRO'nun gerçek üretim sıçramasını kendi ürünlerini artırarak yaptığına işaret ederek, 'Bu yılın ilk altı ayında sünger demir, pelet, çelik ve demir konsantresi üretimi sırasıyla yüzde 19, 18, 12 ve 8 artarken, alüminyum, alümina, bakır konsantresi sektörlerinin üretiminde de olumlu bir büyüme yaşadık' dedi.

İMİDRO'nun çeşitli tehditlere karşı güvenliği artırmak için bilimsel ve operasyonel önlemlerini Pasif Savunma Teşkilatı'nın ilkelerine ve yenilikçi yöntemlerine dayalı olarak kullandığını ifade eden Garippur, 'Bu organizasyon, keşif, çıkarma ve üretimin yanı sıra, merkez ve iştiraklerde pasif savunma ilkelerinin uygulanmasının yanı sıra, bu alanda bilimsel ve patolojik bir yaklaşım benimsemiştir' diye belirtti.

Üniversitelerle yapılan sözleşmelerde pasif savunma alanında araştırmalar yaptığına dikkat çeken Garippur, alınan önlemlerle İMİDRO iştiraklerinde çalışma saatlerini %30 artırırken, kazaların sadece %3 arttığını ve madenlerdeki acil müdahale planının İMİDRO'nun bu alandaki bir başka eylemi olduğunu kaydetti.

Yayınlanan istatistiklere göre 2018-2019 yıllarında madencilik ve maden endüstrilerinde 38 projenin işletilmesi için toplam 4.8 milyar dolardan fazla yatırım yapılmıştır.

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