Tahran Belediyesi'nin katılımıyla Dünya Birleşmiş Kentler Kurultayı sanal toplantısı yapıldı

Sanal olarak düzenlenen bu toplantıda konuşan Muhammedi, korona salgınının tüm geleneksel iletişim yöntemlerini değiştirdiğini kaydederek, 'Dünyanın dört bir yanındaki insanlar artık önceki yöntemleri kullanamaz. İnsanlar artık akıllı iletişime yönlendirilmektedir' dedi.

UCLG Başkanı Muhammed Budra (Başkentler, Metropoller ve Uluslararası Kentsel Kuruluşlar Yöneticileri ve Yöneticileri Meclisi), UCLG Asya-Pasifik Eş Başkanı Sang Jingwu ve Guangdong Belediye Başkan Yardımcısı Hu Hong'un da birer konuşma yaptığı toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Muhammedi, 1920'de Milletler Meclisi adlı ilk Dünya Barış Forumu'na atıfta bulunarak, kültürel diplomasiyi görüş, bilgi, sanat ve dil alışverişini kolaylaştıran ve farklı uluslar arasında daha iyi bir anlayış sağlayan yumuşak bir güç olarak adlandırdı.

Uluslararası barış örgütlerinin topluluklar arasındaki diyalog ve kültürel ve insani ilişkilerin her zaman ön saflarında yer aldığını ve bu önemli konuyu güçlendirmenin tüm paydaşlar için giderek daha etkili rol oynamayı gerektirdiğinin altını çizen Muhammedi, İran'ın başkentinin kentsel yönetim sistemini fikir, değer, gelenek ve diğer kültürel yönleri paylaşmak için her zaman bir diyalog destekçisi olarak değerlendirdi.

Tahrn Belediye Başkanı Piruz Hanaçi'nin geçtiğimiz aylarda dünyanın birçok metropol ve başkentinin başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkati çeken Muhammedi, 'Tahran aynı zamanda "herkes için şehir" sloganı altında ve kentin kültürel dokusunu korumak için bitmek bilmeyen çabalarla, vatandaşlık kültürünü güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve kullanılmayan askeri alanları yeşil alanlara ve kamusal alanlara dönüştürüyor. Diğer önlemler, sadece kültür kaygısı gündeminin başında değil, aynı zamanda kültürel diplomasi yoluyla barışı geliştirmenin de ön saflarında yer aldı' diye konuştu.

Empati ve barışçıl etkileşimin küresel krizlerin üstesinden gelmede kilit unsurlar olduğunu ifade eden Muhammedi, 'Tüm bunlara ek olarak, kültürel diplomasinin birçok başka kapasitesi ve fırsatı vardır ve Tahran Belediyesi bu alandaki her türlü etkileşim ve işbirliğini her zaman kollarını açarak karşılıyor' diye belirtti.

Bu toplantıya Türkiye'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ABD San Joze Belediye Başkanı Johnny Araya, Lahey Belediye Başkanı Janun Zanen, Xi Belediye Başkanı Lee Mingwan, Tembisil Kadiming, Polokwan Belediye Başkanı, Elsazor Metshin, Ada Colo, Barselona Belediye Başkanı, Olivier Deshtar, BM Yoksulluk ve İnsan Hakları Özel Raportörü, Dünya Ekonomik Kalkınma Ofisi İcra Direktörü Barbara Samuels, Johannesburg Belediye Başkanı Joef Makhubo, Kanada Belediyeler Federasyonu Başkanı Garthofrizley, Opsterland Belediye Başkanı Ellen Wonsell, Santa Fe Belediye Başkanı Emilio Zhato ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish