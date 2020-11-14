İranlı araştırmacılar yazilabilir güneş pili üretti

Dünyada güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu enerjiler temiz, ucuz ve kullanılabilir enerji teknolojiyi kullanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar bu teknolojiler üzerinde çalışmakta ve bu alanlardan her zaman güzel haberler almaktadır.

Güneş enerjisi bir tür yenilenebilir enerji olup, güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için güneş pillerine de ihtiyaç vardır. Solar, kolay üretim süreci ve maliyet etkinliği nedeniyle büyük ilgi gördü. Yeni nesil, yapısı kübik kristal ve görünür ışığı emen yarı iletkenler olan organik bir kafa ve bir mineral kafaya sahip olan hibrit perovskit denilen malzemeleri kullanıyor. Elverişli avantajlarından biri, yüksek hızlı, yüksek ölçekli baskıdır. Bu tür bir hücre dünyada ticarileşmiştir.

Bu araştırma projesinin baş yazarı Nime Turabi Mirzayi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu çalışmanın amacı, güneş pilinin yapısında perovskit adsorbanları kullanmaktı, böylece üretim süreci yüksek sıcaklık gerektirmez. Güneş pillerini kullanarak elektrik üretmektir' dedi.

Mirzayi, 'Yeni nesil güneş pilleri yapma süreci silikon hücrelerden çok daha ucuz ve daha kolaydır. Esnek alt tabakalar üzerinde hücre yapma imkanı sağlayarak, yazdırılabilir güneş pilleri üretme endüstrisi elde edilebilir, bu teknik maliyeti nedeniyle dikkat çekicidir' diye konuştu.

Şu anda ülkede perovskit güneş pilleri yapma bilgisi olduğunu dile getiren Mirzayi, 'İranlı araştırmacılar bu alanda diğer ülkelerle birlikte ilerlemişler, ancak araştırmayı endüstriye bağlamada sorunlar var ve bu tür ticarileştirmeyi görmüyoruz' diye ekledi.

Güneş pili veya güneş hücresi, ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren (fotovoltaik) bir araçtır. Yarı iletken bir diyot olarak çalışan güneş hücresi, güneş ışığının taşıdığı enerjiyi iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür.

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