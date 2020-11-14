Gülmuhammedi, Batı Asya'nın en iyi teknik direktörü oldu

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) anketlerinde, sitenin izleyicilerine Batı Asya'daki AFC Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi teknik direktörünü sordu. Persepolis Teknik Direktörü Yahya Gülmuhammedi de anketin adayları arasında yer aldı.

Anketin sonunda Gülmuhammedi, oyların %52.45'ini alarak Batı Asya'nın en iyi teknik direktörü unvanını kazandı.

Pakhtakor Teknik Direktörü Şuta Aluratze, Gülmuhammedi'nin en yakın rakibi oldu ve oyların %41,39'unu kazandı.

Persepolis, Yahya Gülmuhammedi'nin rehberliğinde bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Bu takım, 20 Aralık'ta Asya Şampiyonlar Ligi final maçında Doğu bölgesinin en iyi takımı ile karşılaşacaktır.

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