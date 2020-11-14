Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'da bir El-Kaide ajanının suikasta kurban gittiği iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı'nın haberine göre, İsrail kaynakları ve New York Times tarafından İran'da bir El-Kaide yetkilisinin öldürüldüğünü iddia eden haberlerine ilişkin bir muhabirin sorusuna yanıt veren Haripzade, İran'da bu grubun herhangi bir üyesinin varlığını şiddetle reddetti.

Amerikan medyasına ABD'li ve İsrail rejimi yetkililerinin Hollywood senaryolarının tuzağına düşmemelerini tavsiye eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, 'Washington ve Tel Aviv zaman zaman bu grubun ve bölgedeki diğer terörist grupların suç faaliyetlerinin sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar' dedi.

El-Kaide bağlantılı terörist grubun yanlış politikalar olduğuna dikkat çeken Hatipzade, 'ABD ve bölgedeki müttefikleri, yalan söyleyerek ve medyaya sahte bilgiler sızdırarak İran'ı bu tür gruplarla bağlantılı olarak göstermeye çalışıyor' diye belirtti.

ABD'nin İran'a yaklaşımına değinen Hatipzade, 'ABD geçmişte İran'a karşı herhangi bir yanlış suçlamada bulunıyor. Mevcut ABD yönetiminde bu yaklaşım kalıcı bir eğilim haline geldi ve Beyaz Saray her daim İranofobi planının uygulanmasında daha fazla adım atacak. Şüphesiz, bu tür suçlamalar İran halkına karşı kapsamlı bir ekonomik, istihbarat ve psikolojik savaş bağlamında yapılıyor ve medya, İran'a karşı hedeflenen Beyaz Saray yalanlarını yaymak için bir platform olmamalı' diye ekledi.

ABD istihbarat yetkilileri, New York Times'a yaptıkları açıklamada, iki numaralı El-Kaide ajanı ve Bin Ladin'in dul eşinin üç ay önce Tahran'daki Pasdaran Caddesi'nde ABD'nin emriyle İsrail ajanları tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

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