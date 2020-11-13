Rusya: ABD, KOEP’e dönmek için şartlar öne sürmemeli

Haftalık Basın Toplantısı düzenleyen Zahareva, ABD’nin KOEP’e dönme ve İran aleyhindeki ambargoların ortadan kalkması ile ilgili, ‘’ Biz bu ihtimali reddetmiyoruz ve geçmişte de reddetmedik. ‘’ dedi.

Ülkesinin son iki yılda KOEP’in ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi Kararının uygulanması ve ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının kaldırılmasına vurgu yaptığını ifade eden Zahareva, bu süre içinde sürekli ABD’nin KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Us Sözcü, ‘’ KOEP’in gözden geçirilme ihtimali ortadan kalkmalı ve anlaşma çerçevesinde olmayan konuların anlaşmanın uygulanmasında engel oluşturmamalı. ‘’ dedi.

KOEP’in ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının bütünlüğünün koruması gerektiğini ifade eden Zahareva, ‘’ ABD, KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirmeli ve ABD’nin tek taraflı ayrılması ile çiğnenen konular giderilmeli. Bunların içinde İran aleyhindeki tüm ambargolarda vardır. ‘’ dedi.

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