7 aylık sünger demir üretim miktarı 18.1 milyon tonu geçti

Ekim ayında İran Demir Çelik tesislerinde üretilen sünger demir miktarı iki milyon 549 bin 805 ton olarak gerçekleşti, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış göstermektedir.

Tesislerin rakamlarına göre Saba Çelik tesisinde üretim miktarı yüzde 67 artış göstermektedir. İran’ın en büyük demir çelik tesislerinden olan Mobareke’de dde bu dönem içinde 4 milyon 552 bin 537 ton üretim gerçekleşmiştir.

Dünya Çelik Derneği'nin son verilerine göre, İran 2020 yılın ilk beş ayında 12 milyon 856 bin 717 ton sünger demir üterek, bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.

Çelik üretiminde dünyada 10. sırada yer alan İran'ın bu yılki sünger demir üretim beklentisi yılsonunda 3 milyon ton olarak açıklandı.

İran'ın sünger demir ihracat miktarı 2019 ve 2018 yıllarında da artış trendine girdi. 2018 yılında 533 bin ton olan İran sünger demir ihracatı, bir sonraki yıl yüzde 77 artarak 942 bin tona yükseldi.

Sünger demir günümüz demir-çelik üretiminde, ham demir elde etmekte kullanılan aynı isimli yöntemin ürünüdür. Ayrıca, demirin ergime sıcaklığından daha düşük sıcaklıklardaki cevherlerden redüklenme sonucu oluşur.

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