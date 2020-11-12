21 Mart’tan bu yana 670 ton uyuşturucu İran’da ele geçirilmiştir

Azerbaycan Cumhuriyeti Uyuşturucu ile Mücadele Polis Teşkilatı Başkanı ile video konferans yöntemiyle görüşen Kerimi, karşılıklı işbirliği ile bölgede uyuşturucu ile mücadelede daha etkin adımlar atılmasını temenni etti.

Afganistan’da büyük miktarlarda uyuşturucu ekimi olduğunu belirten Kerimi, Afganistan ve Pakistan’dan büyük miktarlarda uyuşturucu girişi olduğunu ve bu miktarların büyük kısmının Avrupa ülkelerine doğru hareket ettiğini ve Azerbaycan’ın da bu uyuşturucu güzergahında olan ülkelerden olduğunu söyledi.

Afganistan’dan İran’a Metamfetamin uyuşturucusunun gönderilmesinin arttığını ifade eden Kerimi, son 7 ayda bu maddeden 10 ton ele geçirildiğini söyledi.

Kerimi, İran’ın uyuşturucu ile mücadele polis teşkilatının uyuşturucu ile mücadele için bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Şu ana kadar uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede yaklaşık 3 bin 850 Kolluk Kuvvetlerinin görevisi şehit, 12 bin kişiyi aşkın memur gazi olmuştur. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012