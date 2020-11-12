Cuneydi: İran’ın yeni dönemde ABD’den beklentisi uluslararası taahhütlerine bağlı kalmasıdır

Cuneydi, Norveç’in yeni Büyükelçisi Sigo Eldtomin Haoger ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Görüşmede taraflar iki ülke dostane ilişkilerine vurgu yaparak ortak işbirliği ve bu yöndeki kaygılar hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Yeni uluslararası atmosfer’de Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) geleceği, İran’ın FATF’a katılımı önündeki engeller, Korona ile mücadele ve iklim değişikliği toplantıda gündeme gelen diğer konulardır.

Cuneydi görüşmede uluslararası düzeyde İran milleti aleyhine son yıllarda olanların adaletsiz ve yasa dışı olduğunu belirterek, ABD’nin özellikle son dönemdeki davranışının siyasi nezaketle, uluslararası kurallar ve kanunlarla bağdaşmadığını söyledi.

ABD’nin KOEP’ten ayrılarak İran aleyhine tek taraflı ambargolar uyguladığını ifade eden Cuneydi, bu ambargoların İran halkının temel gereksinimlerini temin etmesinde de zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Norveç’in BM Güvenlik Konseyi üyeliğine değinen Cuneydi, Norveç’in uluslararası kurumların güçlenmesi ve ülkelerin uluslararası kurallara bağlı kalmasında önemli rol ifa edebileceğini söyledi.

Norveç Büyükelçisi de İran’ı eski medeniyet ve kültüre sahip bir ülke olduğunu belirterek, İran ile dostane ilişkilerin ülkesi için önem taşıdığını söyledi.

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