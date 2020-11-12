Zengene: ABD ambargoları, İran’a korona ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır

Gaz İhraç Eden ülkelerin 22. Oturumunda bir konuşma yapan Zengene, ABD’nin her gün İran’da hayatını kaybeden 400 korona hastasının ölümlerinden sorumlu olduğunu söyledi.

ABD’nin son 4 yılda tüm uluslararası kuralların tahrip edilmesindeki rolünün görülebilir olduğunu ifade eden Zengene, ABD ambargolarının ve İran’ın hidrokarbon ürünlerinin gelirlerinden mahrum kalmasının korona ile mücadelede sorunlar yaratmasına sebep olduğunu söyledi.

Tüm baskılara rağmen İran’ın gaz sanayini geliştirmeyi başardığını ifade eden Zengene, İran nüfusunun yüzde 95’inin doğal gaz kullandığını ve doğal gaz üretiminin günlük bin milyon metre küp rekoruna ulaştığını söyledi.

Barışçıl bir dünyada kalıcı barış ve üretimle yaşanmasının yolunun uluslararası işbirliğinin gelişmesi ve çoğulculuğun dikkate alınması olduğunu ifade eden Zengene ülkelerin zorbalıktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Zngene, piyasaların siyasallaşması özellikle enerji piyasalarının siyasallaşmasından kaçınılması gerektiğini söyledi.

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2012