11 Kas 2020 19:05
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News Code: 84107385
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Zarif, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Zarif, Pakistan Başbakanı ile görüştü

İslamabad, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Pakistan’da Başbakan İmran Han ile görüştü.

Pakistan’da resmi temaslarda bulunan Zarif, İmran Han ile görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi özellikle sınır ticareti hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Zarif, görüşmede daha önce görüştüğü Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmelerinin eksenlerini İmran Han’a açıkladı.

Zarif ve İmran Han Tahran-İslamabad ilişkilerinin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasındaki önemine vurgu yaparak, İslam korkusu yayma çabalarına karşı gelmelerini istediler ve ilişkilerin gelişmesini istediler.

Zarif, dün gece iki günlük resmi ziyaret için Pakistan’a gitti.

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