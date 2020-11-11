İran'ın otomobil lastiği üretimi yılsonuna kadar 20 milyona ulaşacak

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Tenha, geçen yıl ambaro baskısının aniden artması ile üretim ve sanayinin durduğuna değinerek, bu sektörün zor günler geçirdiğini, ancak durumun yavaş yavaş normale döndüğünü ifade etti.

Bu yılın ilk 7 ayında (20 Mart- 21 Ekim 2020) yerli firmalarda tarafından 90 bin 538 ton ağırlığında 12 milyon 528 bin 208 adet otomobil lastiği üretildiğini, yılsonuna kadar bu rakamın 20 milyonu bulacağını bildirdi.

Bu olumlu sürecin devam etmesi halinde 20 milyon adet otomobil lastik üretiminin bir rekor anlamına geleceğine değinen Tenha, 'Diğer lastik türlerinde de büüyk gelişmeler yaşanmaktadır. Erdebil'deki Artavil Lastik Fabrikası'nın açılışı ile de bu sektörde yıllık 300 bin adet otomobil lastiği daha üretilecek' diye ekledi.

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