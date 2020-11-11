Zarif ve Pakistanlı mevkidaşı bölgesel barış için ortak çabaya vurgu yaptı

Zarif ve Şah Mahmud Kureyşi başkanlığındaki İran ile Pakistan arasındaki istişareler, Çarşamba günü öğle saatlerinde İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasında ikili görüşmeyle başlayan görüşmeler, ardından İran ve Pakistan'dan üst düzey heyetler düzeyinde devam etti.

İstişarelere, iki ülkenin Afganistan'daki büyükelçileri, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyini ve Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Rahim Hayat Kureyşi, üst düzey İranlı ve Pakistanlı diplomatik yetkililer de katıldı.

Pakistan devlet medyası'Görüşme sırasında, Tahran ve İslamabad ikili işbirliğini, özellikle bölgesel barış ve Afganistan'daki barış sürecine yardım çabalarını genişletme konusunda anlaştılar'dedi.

İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları, 'Batı'da İslamofobinin tırmanmasıyla ilgili derin endişelerini ve bazı ülkelerin bu aşırılıkçı fenomeni destekleme arzusunu da dile getirdiler:İfade özgürlüğü bahanesiyle kutsala hakaret etmek asla kabul edilemez'diye vurguladı..

Pakistan devlet radyosu,'Zarif ve Kureyşi, İran-Pakistan ilişkilerinin mevcut seviyesini, Covid-19 virüsünün durumunu ve ikili işbirliğinin teşvikini ele aldı'diye dururdu.

.Pakistan Dışişleri Bakanı, ikili etkileşimleri, ticareti, yatırımı, güvenliği ve diğer karşılıklı çıkar alanlarını güçlendirmek için bölgesel ve uluslararası forumlarda Tahran ve İslamabad'ın işbirliği kapasitelerini kullanma ihtiyacını vurguladı.

Şah Mahmud Kureyşi, korona virüsünün salgını nedeniyle İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden yakındı ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin hastalığı kontrol altına alma çabalarına övgüde bulundu.

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