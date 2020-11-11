İran'ın politikası milletlerin haklarına saygı duymak ve tek taraflılığı sona erdirmektir

Cuhmurbaşkan Hasan Ruhani Çarşamba günkü kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ABD seçimlerine değinerek, 'Ortamın tüm dost ülkelerle daha yakın ilişkiler ve daha iyi etkileşim için daha iyi hazırlandığını düşünüyoruz. hayatının son aylarında olan bu hükümetinin kusuru, uluslararası siyasete pek aşina olmamaları ve neredeyse iç aşırılık yanlılarının ve Siyonist rejimin görüşlerini yerine getirmeleriydi'diye belirtti.

Cumhurbaşkanı,'İran'la ilgili uluslararası forumlarda yaptığı konuşmalarda Siyonist rejimin kullandığı aynı ifade ve sözleri kullanırdı.Bu konuşmaları kimin yazdığı belliydi ve tüm sorunu Amerikan halkının çıkarlarına ve dünyanın çıkarlarına göre karar verememesinden kaynaklanıyordu'dedi.

Cumhurbaşkanı, 'dünya ile ilişkilerin bozulmasının ikinci konusuna değinerek'Mesele sadece İran meselesi değildi, Avrupa ve Çin'deki dost ve geleneksel meslektaşları ile ilişkiler de koptu.İnsanlar her sabah uyandıklarında, dünya ile ilişkilerinin bir parçasının koptuğunu gördüler'diye belirtti..

Ruhani,İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının çok net bir politika olduğunu beliterek 'Politikamız bölgede barış ve istikrara ve milletlerin haklarına saygıya dayanmaktadır.Politikamız, ülkelerin iç işlerine saldırmama ve karışmamaya dayanmaktadır.Politikamız terörizmle mücadele etmektir'ifadesini kullandı.

Ruhani,'Politikamız tek taraflılığı sona erdirmek ve anlaşmalara bağlı kalmaktır.Politikamız değişmez. Yine teröre karşı çıkıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde her hangi hükümet görevde olursa yine, taahhütlerin sebepsizce yerine getirilmemesine karşı çıkıyoruz'dedi.

CumhurBaşkanı,'ABD'de hangi hükümet iktidarda olursa olsun, İran, milletlere müdahalesine ve aşağılanmasına karşı çıkıyor.İran İslam Cumhuriyeti'nin dün uyguladığı aynı politika bugün ve yarın da olacaktır.Bu politikalara yaklaşmak veya bunlardan uzaklaşmak ABD hükümetine kalmıştır'diye ekledi.

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