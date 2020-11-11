Tutuklu İranlı diplomat için avukatlardan toplu destek

Tahran Barosu'ndan bir grup hukukçusu ve avukat ile yargı mensupları ve aile danışmanları Çarşamba sabahı İran'daki BM temsilciliği önüne giderek, Avrupa'da tutuklu diplomat Esedullah Esedi'yi desteklemek için bir açıklama yaptı.

Şimdiye kadar 1.842 avukat ve hukukçusu, yargı mensupları ve aile danışmanları bu bildiriyi imzaladı. Bugün de sembolik olarak bir kaç avukat ve hukukçu tarafından imzalandı.

Açıklamada Alman ve Avusturya diplomatik uygulamalarını şiddetle eleştirdi ve Birleşmiş Milletler'i Avusturya ve Almanya'yı cevap vermeleri için sorumlu tutmaya çağırdı.

Avusturya'daki İran büyükelçiliğinin üçüncü danışmanı Esadüllah Esadi, 1 Temmuz 2018'de Almanya sınırından geçerken tutuklandı.

Bu hareket, Belçika'daki bir mahkeme tarafından sahte iddialarla çıkarılan bir Avrupa tutuklama emriyle gerçekleşti.

Esedi'nin diplomatik dokunulmazlığı daha sonra Avusturya hükümeti tarafından kaldırıldı ve Belçika'ya iade edildi.İki yıl sonra ülkemizin bu diplomatının davası bu yılın Temmuz ayında mahkemeye sevk edildi.

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