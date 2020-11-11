Zarif'in Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Zarif" bu Çarşamba sabahı General "Kamar Cavid Bajwa" ile resmi görüşmeden önce, onunla beraber Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Şehitler Anıtı'nda Ülke ordusu şehitlerine çelenk takdim etti.

Törenin ardından, İran ve Pakistan ordusu ile hükümetin iki üst düzey yetkilisi, iki komşu ülke arasında terörizmle mücadele, sınır işbirliğinin güçlendirilmesi, savunma ve askeri ilişkilerin genişletilmesi gibi önemli konularda görüşmelere başladı.

Bu önemli toplantıda iki taraf, başta Afganistan'daki durum olmak üzere bölgedeki son güvenlik gelişmelerini de gözden geçirdi ve görüşlerini paylaştı.

Zarif ve General Bajwa, İran ile Pakistan arasında, özellikle iki ülke arasındaki barış ve dostluk sınırları olarak adlandırılan ortak sınırların korunması ve güvenlik alanında kapsamlı işbirliğinin genişletilmesi gereğini vurguladılar.

Zarif, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile birkaç saat içinde Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi planlanıyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir toplantı ve bu akşam İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yapılacak konuşma Zarif'in Pakistan'ın başkentine yapacağı iki günlük ziyaretinin son programı olacak.