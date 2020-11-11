Trump'ın kalmasından korkmuyoruz, Biden'ın gelmesinden de heyecan duymuyoruz

Çarşamba günü ABD seçimleriyle ilgili konuşan Abbas Irakçı,'Uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, İslam İnkılabı Rehberi'nin ABD seçimleri hakkında kullandığından daha iyi bir ifade kullanamam. Bu seçim gerçekten izlemeye değer'dedi.

Irakçı, Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden ve en eski demokratik geleneklerle yönetilen bir ülke Diğer ülkelerin olmakla suçlandığı her şeyin artık kendi içlerinde gerçekleştiği bir noktaya geliyor Birbirinizi sahtekarlıkla suçlayın ve iddia ettikleri sahtekarlıklardan dolayı tüm seçimi yozlaştırırlar'diye belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı,'Taraftarların sokağa çıkması, sokaklarda itiraz etmeleri, eleştirdikleri ve bazen alay konusu yaptıkları şeyler artık onlar tarafından yaşanıyor.Bana göre Amerikan demokrasisinin sahte duruşunu tam olarak gösterdiler ve bu duruşu paramparça etti ve sahip oldukları yapısal zayıflıkları da gösterdi'ifadesini kullandı.

Amerikan toplumu iki kutuplu hale geldi

Irakçı,'ABD seçimleri başka bir gerçekliği gösterdi ve bu Amerikan toplumunun kutuplaşmasıdır. ABD tam olarak neredeyse iki eşit kutbun olduğu bir noktaya ulaştı ve bu iki güç birbiriyle rekabet halindeler ve birbirlerine tahammül edemiyor'dedi..

Irakçı,Trump, bildiğimiz tüm özellikleriyle, Amerikan halkının neredeyse yüzde 50'si tarafından oylanıyor.Trump'ın kendisinde var olan tüm özellikler ve ahlaksızlıklar - zorlayıcı politikalar, zorbalık ve tüm bu kurallara aykırı hareket etmek -yine de Amerikan nüfusunun yarısı onu destekliyor.Bence bu konu incelenebilir ve bu konu dünya için bir tehdit olabilir'diye belirtti..

Trump'ın düşüncesi Amerikan toplumunda popüler

Irakçı,'Trump, gitsin ya da gitmesin, bir Trumpist düşüncesi ve kendisini dünyanın geri kalanından üstün gören ve hiçbir işbirliğine inanmayan, tüm uluslararası anlaşmaları ve etkileşimleri bir kenara bırakan ve Amerikan toplumunda kendini önce gören ve her şeyi feda eden bir düşüncesinin ABD'de yüzde 50 taraftarı var ve bu, Amerikan liderlerinin, kendilerine ek olarak, Amerikan toplumunu siyasi çöküşe sürüklediklerini ve dünyanın dikkatini çeken şeyler olduğunu gösteriyor'diye ekledi.

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