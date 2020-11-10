Zarif, Pakistan’da

Zarif iki gün sürecek Pakistan ziyaretinde Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi ve Genelkurmay Başkanı General Kamer Cavid Bajua ile görüşmelerde buluacaktır.

Zarif, İslamabad Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ISSI) bir konuşmada yapacaktır.

Zarif, Pakistanlı yetkililerle iki ülke ilişkilerinin gelişmesi, varılan anlaşmaların uygulanması, bölgesel ve uluslararası koular hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır.

Bu ziyaret, Zarif’in Dışişleri Bakanı olarak 11. Pakistan ziyaretidir. Bu ziyaret İman Han Başbakanlığı döneminde yapılan 4. Ziyarettir. İmran Han hükümeti faaliyete başladıktan sonra Zarif ilk yabancı bir yetkili olarak İslamabad’ı ziyaret etmişti.

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2012