Esat: ‘’Avarelerin Dönüşü Konferansı’’ konunun çözümü için temel bir adımdır

Esat bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asğer Khaji başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Sana Ajansının haberine göre, görüşmede, Şam’da yapılacak uluslararası mülteci konferansına odaklandı. Bu bağlamda İran tarafı Esat’a İran’ın bu konferans için vizyonunu, başarısına ve bu insani yardım dosyasının çözümüne katkıda bulunabilecek her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Esat ise, konferansın hükümetin bu dosyayı sona erdirme yolunda temel bir adım olacağını vurgularken, bu bağlamda birkaç bölgesel ve uluslararası tarafla görüş ve fikir alışverişine izin vereceğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı, mülteci sorununun Suriye meselesi olduğunu, ancak bu sorunun çözümünün sadece Suriye hükümetine bağlı olmadığını belirtirken, aynı zamanda insan haklarını savunduğunu iddia eden bazı ülkelerin dürüstlüğü ile ilgili olduğuna işaret etti.

Görüşmede ayrıca, Suriye üzerine Astana görüşmeleri ve Anayasa Tartışma Komitesi de dahil olmak üzere bazı konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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