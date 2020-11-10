Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle korona ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmaya sıcak bakıyoruz

Rusya'nın ev sahipliğinde webinar şeklinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 20. Zirve Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada yaptığı açıklamada, 'İlk önce Rusya Devlet Başkanı Putin'i bu toplantıyı organize ettiği için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir kez daha bu toplantıya katılmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim' dedi.

Günümüz dünyasının kritik koşullarda olduğuna dikkati çeken Ruhani, 'Bir taraftan korona virüsü insanların canlarını ciddi olarak tehdit etmenin yanı sıra, insanların canı ve özellikle geçimleri üzerinde derin ve yıkıcı etkiler yaratmıştır. Öte yandan ABD'nin tek taraflı politika izelemesi ve uluslararası hukuka saygı göstermemesi, aynı düşüncede olan ülkelerin bu iki soruna karşı bir araya gelmesini daha da zorunlu kılmıştır' diye belirtti.

Korona ile mücadele için ŞİÖ'nün BM ve DSÖ'nün iş birliği ile tek yaklaşım sergilemesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, 'Bunun için dünya halklarının sağlık hizmet ve teçhizatına eşitçe erişimi, bu hastalıkla mücadelede başat noktalardan biridir. Bu nedenle İran olarak bölgedei bazı ülkelerde koşulların iyileşmesi adına insani yardımlarımızı sunduk ve korona ile mücadele için Şangha İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle bu alanda edindiğimiz deneyimleri paylaşmaya hazırız' diye konuştu.

Cumurbaşkanı Ruhani, 'Her daim Avrasya, Fars Körfezi ve güney ve batı Asya bölgelerinde komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, güven oluşturma ve komşularla diyalog siyasetine vurgu yaptık ve kalıcı ilkelerin yerleştirilmesinin yolunun barış ve iş birliğinden geçtiğine inandık' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish