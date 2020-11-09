İran ve Katar ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmalara değinerek, İran’ın anlaşmaların tamamını uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Erdekaniyan görüşmede, Katar hükumetinin korona ile mücadelede İran’a yaptığı ilaç yardımlarına teşekkür etti.

Katar Emiri de görüşmede İran’ı stratejik ortak olarak gördüklerini ve iki ülke ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve ilişkilerin gelişmesini temenni etti.

Erdekaniyan görüşmede Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanları ve Katar u ve Elektrik Firması Başkanı ile görüşecektir.

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2012