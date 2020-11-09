Cihangiri: Azami baskı politika karşısında direniş politika seçilerek, Trump dönemi sona erdi

Tahran’da açıklamada bulunan Cihangiri, ABD seçimlerine işaretle, ‘’ ABD Cumhurbaşkanının değişiminin anlamı bu ülkenin İran karşısındaki makro politikalarının değişimi anlamına gelmiyor fakat Trump’ın İran milleti ile düşmanlığı benzersizdi ve bu Siyonistler, Suudiler ve ABD’nin radikal gruplarının söylemleri doğrultusunda şekillenmişti. ‘’ dedi.

ABD’nin İran aleyhindeki ekonomik savaşına değinen Cihangiri, ABD’nin amacının İslami Düzenin yıkılması veya İran ekonomisinin yıkılması olduğunu fakat İran’ın direnişi ile Trump döneminin bittiğini söyledi.

Cihangiri, İran milletinin sabırla son yıllardaki ekonomik baskıları tahammül ettiğini ve düşmanın ülke ve düzen aleyhine kargaşa yaratmasının buna izin vermediğini söyledi.

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2012