İran, bölge ülkelerine dostluk elini uzatmıştır

İslam İnkılabı Devrimi sonrası, İran ve Fars Körfezi kıyısında bulunan ülkelerin ilişkileri inişler ve çıkışlarla ilerlemektedir ve bu dönem içinde bazı ülkelerle diplomatik ilişkilerin düzeyi düşmüş ve bazıları ile de diplomatik ilişkiler kesilmiştir. İlişkileri düzeyinin düşürülmesi en son Abudabi ve ilişkilerin kesilmesi ise Riyad ve Maname ile olmuştur. Kesilen ve düzeyi düşürülen ilişkilerin durumu 5 yıldan beri İran’ın tüm çabasına rağmen aynı şekilde devam etmektedir.

İran’da kendi başına buyruk bazılarının, Arabistan’ın Tahran’da bulunan elçiliği ve Meşhed kentinde bulunan konsolusluğuna saldırının Riyad ve Abudabi’ye İran ile ilişkilerini kesmek veya düzeyini düşürmek için bir bahane verdiyse fakat bu ülkelerle ilişkilerdeki gerginlik, İran ve 5+1 grubu arasındaki nükleer görüşmelerin başlaması ile başlamıştı. Daha sonra Arabistanlı şii dini ulemanın idamı, Mina olayı ve İranlı hacıların hayatını kaybetmesi ve Mekke’de vefat eden İranlı hacılar olayı bu gerginliğin diğer sebepleriydi. Gerçi, Arabistan veya İran’ın diğer düşmanlarının elçilik ve konsolosluk saldırılarında rol ifa etmediklerini söyleyemeyiz, Fakat nükleer anlaşma sonrası Riyad ve Abudabi, Siyonist rejimle birlikte bu anlaşmanın başarısızlığı için en fazla çaba sarf ettiler.

Bu çabaları, Trump’ın ABD’de işbaşına gelmesi ile sonuç verdi ve ABD rejimi nükleer anlaşmadan ayrılıp, İran aleyhine 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen azami baskı politikası uygulamaya başladı. ABD’nin İran aleyhinde ekonomik, siyasi, kültürel, tıbbi savaşı geçen yıllarda devam etti. İnsanlık aleyhine cinayet olan bu politika, koronalı dönemde de durdurulmadı. Bunun yanında Riyad ve Abudabi yabancı güçleri bölgeye davet ederek, barış ve istikrarın tehlikeye düşmesi yönünde adım attılar.

Tüm bu adımlara rağmen İran’ın Fars Körfezi ülkeler bakışının her zaman farklı olmuştur. İran her zaman bu ülkelere dostluk elini uzatmıştır ve bu ülkelerin sözde güvenlik kaygılarının giderilmesi için bölgesel güvenlik mekanizmalar önerisi getirmiştir. Hürmüz Barış Planı veya Umut Barış Planı, İran’ın bölgenin Arap ülkeleri karşısında iyi niyetli ve dostane tutumunu göstermektedir.

İran’ın inancına göre bölgenin istikrar ve güvenliği satın alınamaz ve bu sadece bölge ülkelerinin işbirliği ile sağlanabilir. Buna karşı yabancı ülkeler ekonomik, güvenlik ve siyasi menfaatlerinden dolayı Riyad ve Abudabi önünde başka yollar sunarak, İran korkusunu yayarak, bu ülke liderlerinin mantıklı düşünmesini engellemektedirler zira bölge ülkelerine yüksek miktarlarda askeri silah ve teçhizat satımı bölgede gerginlik olması durumunda mümkün olmamaktadır.

Trump’ın ABD Cumhurbaşkanlığında hezimeti sonrası Dışişleri Bakanı Pompeo ve diğer bazı savaş yanlısı ABD yetkilileri bölgede istikrarsızlık yaratmak için son çabalarını yapmaktalar. Aksiyus’un haberine göre Trump yönetiminin ömründe 10 hafta kalmasına rağmen bu yetkililer Siyonist rejim ve bazı Arap ülkeleri ile birlikte İran aleyhine bazı ambargoları öngörmektedirler.

Trump yönetiminin kalan döneminde de İran ABD yönetiminin Riyad, Abudabi ve siyonist rejimle birlikte yapabilecekleri her hangi bir maceracılığa cevap vermeye hazırdır fakat İran bölge liderlerinin yabancılarla aynı safta yer almasının onların lehine olmayacağını bilmektedir. Dışişleri Bakanı Zarif’in dün attığı Twitter mesajı bölgedeki jeopolitik gerçekleri bir kez daha dile getirirken bir kez daha İran’ın iyi niyetini göstermektedir. Zarif mesajında, ‘’ Trump gitti, biz ve komşularımız kaldık. Yabacılara dayanmak güvenlik getirmez bilakis umudu yok eder. Elimizi halklarımız ve ülkelerimizin menfaatlerini gerçekleştirmek için uzatıyoruz. Herkesi diyaloğa çağırıyoruz zira bu ihtilaflar ve gerginliklere son vermenin tek yoludur. Hepimi daha iyi bir bölge için beraber olalım. ‘’ dedi.

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2012