9 Kas 2020 15:35
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News Code: 84104366
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 692 bin 949 kişinin koronavirüse yakalandığını, 525 bin 641 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 749’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 692 bin 692’ye yükseldiğini, 525 bin 641 kişinin ise iyileştiğini  belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 5 bin 561 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 525 bin 641 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 5 milyon 263 bin 173  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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