iranlı kadın satranççı dünyanın en iyi 14. satranççısı

Dünya Satranç Federasyonu'nun Kasım 2020 verilerine ilişkin yayınlanan rapora göre, İran'ın en iyi kadın satranççı unvanını elinde bulunduran Sara Hadım Şeria, 2494 puanla Rus satranççı ile birlikte dünyanın 14. satranççısı olarak açıklandı.

2018 yılında Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda gümüş madalyayı kazanan Hadım Şeria, Rusya'da düzenlenen bu şampiyonanın toplam yarışmalarında altın madalya sahibi oldu.

Öte yandan erkeklerde Perham Maksutlu dünyanın en iyi 62. satranççısı seçildi. Alirıza Firuzca'nın İran Milli Satranç Takımı'ndan ayrılması sonucu ise Millilerimizin sıralamasındaki sırası 8 basamak düşüşle 28. oldu.

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