İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracat sözleşmesinin uzatılması için yakında Türkiye ile görüşmeler yapılacak

Fars ilinde 181 doğalgaz arz töreninin açılışında konuşan Müntazır Türbeti, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye'ye doğalgaz arzının devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye ile mevcut anlaşma uyarınca bu ülkeye doğalgaz ihraç ettiklerine değinen İranlı yetkili, 'Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervlerinin keşfi, anlaşmamız üzerinde etkilş olmayacak ve bu rezerv miktarı, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı karşısında büyük miktarda değil. Yakın gelecekte Türkiye ile mevcut doğalgaz arz anlaşmasının uzatılması için görüşmelere başlayacağız' diye konuştu.

Afganistan'a doğalgaz ihracatı için iki ülke yetkilileri arasında diplomatik yazışmaların sürdüğünü ve ilk tasarının hazırlandığını kaydeden Müntazır Türbeti, 'Afganistan'da doğalgaz arzında temelimiz özel sektördür. Ancak altyapıları hazır hale getirmiş durumdayız' diye ekledi.

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