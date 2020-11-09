9 Kas 2020 12:58
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Son 7 yılda İran'daki gaz arzının gelişmesiyle 11 milyar dolarlık gelir elde edildi

Son 7 yılda İran'daki gaz arzının gelişmesiyle 11 milyar dolarlık gelir elde edildi

Tahran,İRNA - İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Müntazır Türbeti, Ruhani Hükümeti'nin 34 milyar litre sıvı yakıtı doğalgazla değiştirmeye çalıştığını belirterek, 'Doğalgaz arzının genişletilmesiyle, son 7 yılda 11 milyar dolarlık gelir elde edildi. Bu, önümüzdeki 3 yılın sonunda 28 milyar dolara ulaşacak' dedi.

Fars ilinde, Petrol Bakanı Zengene'nin video konferansla katıldığı gaz ulaştırma tönerinin açılışında konuşan Müntazır Türbeti, faaliyete geçirilen 181 doğalgaz tedarik projesinin açılışına değinerek, 'İran, tüm dünyada doğalgaz tedariğinde benzersiz bir ülkedir' dedi.

Torbeti İran'daki gaz tedarik tarihine atıfta bulunarak'Güney Pars'ta yaşanan güzel şeyler ve artan üretim, gaz arzının gelişmesine yol açtı.

Torbeti,'Bütçe kanunun "g" maddesinde para yoktu, yanan yakıt vardı.Gaz şebekesine bağlı olmayan santraller ile şehir ve köylerde tüketilen yılda 34 milyar litre yakıt yakılıyordu.Bu yakıt hacminden tasarruf edilerek gaz arzı için gerekli sermaye sağlandı'diye vurguladı..

Torbeti, yedi yıl öncesinden beri her yıl elektrik santrallerinde sivi akaryakıt tüketimi azaldı ve önümüzdeki 3 yıla kadar yanan yaklaşık 34 milyar litrenin yerini gaz alacaktır'diye ekledi.

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