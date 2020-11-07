İran dünyada laboratuvarda hayvan embriyo kitini üreten ikinci oldu

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, süt veren ve eti kullanılan sığırların üretimi dahil hayvancılık sektöründe kullanılan bu kitleri üreten İran firması, IVF ekim ortamında embriyo üretme aşamalarının tamamını başarı ile geçti.

Şirketin amacı bu teknolojiyi yerlileştirerek ülke içinde üretmek ve seri üretim için üretim teknolojisini büyük sanayi şirketlerine sunmaktır.

Şirketin genel müdürü Mehdi Hadi ayrıca IVF çipi üretiminde ileri aşamalarda olduklarını ve böylelikle süt veren sığırların üretiminde verimin artırılabileceğini söyledi.

Şirketin hedefinin yeni ve değerli ürünler üretmek olduğuna değinen Hadi, ayrıca ülkenin sağlık durumunun kalitesinin güçlenmesi, ilaç sektörünün gelişmesi ve güncel ürünleri temin etmenin diğer hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

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