İran'ın politikaları, ABD'nin seçimlerinden etkilenmez

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD başkanlık seçimlerine ve bunun etkilerine değinen Irakçı, ABD'nin başkanlık seçim sonuçlarının İran'ın ilkesel politikaları üzerinde etkili olmayacağını belirterek, 'ABD'nin zorba ve emperyalist politikası, bu ülkenin devlet başkanının değişmesi ile değişmeyecek, ancak isimlerin değişmesi sonucu, ABD politikasında yeni yöntem ve yaklaşımlar devreye girebilir' diye konuştu.

Emperyalizmle müdele ve yasa dışı baskılara karşı direniş ekseninde şekillenen İran'ın ilkesel politikalarının ABD'nin seçimlerinden kesinlikle etkilenmeyeceğinin altını çizen Irakçı, 'Doğal olarak yeni koşulların ortaya çıkması halinde İran olarak bu koşullara uygun şekilde yöntem ve çözüm yolları ortaya atarak kendi milli çıkarlarımızı korumak ve yeni olası baskı ve tehdide karşı koymak için gereken adımları atacağız' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yeni başkanının Nükleer Anlaşma'ya dönebilme olasılığı ve İran'ın buna tepkisi hakkında da görüşünü dile getiren Irakçı, 'Bu konuda açıklama yapmak için erken. Çok sorun vardır ancak herşeyden önce ABD'nin olası yeni politikaları görmemiz gerekmektedir' diye ekledi.

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