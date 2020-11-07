Küba Devlet Başkanı'ndan İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma hakkına vurgu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Latin Amerika turuna çıkan Dışişleri Bakanı Zarif, Küba yetkilileri ile video konferans ile görüşme yaptı.

Küba Devlet Başkanı Migel Diyaz Angel ile görüşen Zarif, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Kübalı meslektaşını İran'a ziyaret gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu.

Görüşmede taraflar iki ülkenin iyi ilişkilerine işaret ederek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için mevcut kapasitelerin kullanımına vurgu yaptı. Taraflar ayrıca korona aşısı dahil aşı üretimi konusunda iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Zarif, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrecias ile görüşerek ikili meseleler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

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