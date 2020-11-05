Bemdej göletinde nesli tükenmekte olan Sürmeli Kız Kuşu örnekleri tespit edildi

Huzistan Kuşları Tespit Komitesi yetkililerinden Keramet Hafızi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Sürmeli Kız Kuşu ( Sociable Lapwing) türlerinden 10 adet bu bölgede bulunduğunu belirtti

Hafızi bu türün nesli tükenmekte olduğunu belirterek, bu kuşların bölgede görüşmesinin bu bölgenin uluslararası düzeyde korunabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu türün Hazar Denizin Kuzeyinde Kazakistan ve Rusya’da yazları geçirdiğini ifade ede Hafızi, Huzistan ilinin bu kuşların en önemli göç güzergahlarından olduğunu söyledi.

Sürmeli kız kuşu, yağmurcungiller familyasına ait bir kuş türü. Rusya ve Kazakistan'da açık otlakta görülürler. Üç-beş yumurtayı bir yer yuvasına koyarlar. Böcekler ve diğer küçük avlarını otlak veya tarım arazisinden seçerler. Orta büyüklükte, uzunca siyah bacaklı ve kısa siyah gagalıdırlar.

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2012