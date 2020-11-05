Siberya Beyaz Turnası Ümit Mazenderan’da

Umit ilk kez 13 sene önce Fereydunkenar’a geldi ve geçen sene de 129 günlük kış mevsimini burada ikamet etmişti.

Mazederan ili Çevru Kurumu Başkanı Kurus Rebii, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Ümit’in geçen yıllarda eşi ile kış mevsiminde bölgeye geldiğini fakat eşini kaybettikten sonra da bu bölgeye gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Rebii, Fereydunkenar göletinde avın yasak olduğundan Ümit’in güvenliğinin korunacağını ve bölgenin çevre koruma memurları tarafından korunduğunu söyledi.

Siberya Beyaz Turnaları Mazenderan iline gelmek için Siberya’da 5 bin KM mesafee katetmektedir. Bu Turnalar Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan üzerinden Mazendeeran’a gelmektedirler.

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