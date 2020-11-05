Erak Migan göleti binerce göçmen kuşa ev sahipliği yapmakta

Erak Çevre Kurumu Başkaı Rıza Mirzayi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, kuş sayısının bir önceki yıllara göre daha az olduğu belirterek, bunun sebeplerinin havanın sıcaklığı ve Rusya’da kuş gribi meselesi olduğunu söyledi.

Mirzayi, Rusya’daki kuş gribinden dolayı sadece sağlıklı kuşların göç ettiğini belirterek, kuşların bu güzergah üzerinden göçünün iklim şartlarına bağlı olarak eylül sonundan başladığını ve gri renkli Turnaların 5 Kasım’da çokluğundan dolayı bugünün Turnalar Günü olarak adlandırılmaktadır.

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2012