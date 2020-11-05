Ülkede 4 milyar ton dekoratif taş rezervi mevcuttur

İran Taş ِِِِDerneği Genel Sekreteri Ahmet Şerifi yaptığı açıklamada 4 milyar ton kadar bulunmamış rezerv olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, korona ve ambargoların bu sektöre negatif etkileri olduğunu söyledi.

Şerifi, İran’ın یekoratif taş kapasitesinin yıllık 30 milyon ton olduğunu belirterek, iki sene önce İran’ın dekoratif taş üretim miktarının 13.5 milyon ton olduğunu ifade etti.

İki sene önce 305 milyon dolar işlenmiş ve yarı işlenmiş dekoratif taş ihracatı gerçekleşmişti.

İran’da 2100 taş madeniin faaliyet izni olduğunu ifade eden Şerifi, bunların yüzde 40 ile 45’inin çeşitli nedenlerden dolayı kapalı durumda olduklarını söyledi.

Şerifi, İran’da 6500 taş kesim fabrikası bulunduğunu ve bunlardan bir çoğunun yenilenme ihtiyacı içinde olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012