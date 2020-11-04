4 Kas 2020 14:58
Journalist ID: 2391
News Code: 84098940
0 Persons

İran'ın Tiflis Büyükelçiliği, Gürcistan'daki 6 İranlı mahbusun ülkemize döndüğünü açıkladı

İran'ın Tiflis Büyükelçiliği, Gürcistan'daki 6 İranlı mahbusun ülkemize döndüğünü açıkladı

Tahran, İRNA- Gürcistan'da tutuklu 6 İranlı mahkum, hapis dönemlerinin geri kalanını ülkelerinde geçirmek için bugün İran'a intikal edildi.

İran'ın Tiflis Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan hapishanelerinde tutuklu 6 İranlı mahkumların İran'a dönmelerinin dördüncü aşamasında, bugün tutuklu daha ülkeye intikal edildi.

Bu tutukluların İran adli yetkililerinin kararı sonrası bulunduğu illerdeki hapishanelere gönderilmeleri bekleniyor.

Daha önce Gürcistan'daki  İranlı mahkum 3 aşamada İran'a intikal edilmişti. Bu yılın mayıs ayından itibaren ise 116 İranlı tutuklu ülkete döndü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 2 =