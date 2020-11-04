İran'ın Tiflis Büyükelçiliği, Gürcistan'daki 6 İranlı mahbusun ülkemize döndüğünü açıkladı

İran'ın Tiflis Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan hapishanelerinde tutuklu 6 İranlı mahkumların İran'a dönmelerinin dördüncü aşamasında, bugün tutuklu daha ülkeye intikal edildi.

Bu tutukluların İran adli yetkililerinin kararı sonrası bulunduğu illerdeki hapishanelere gönderilmeleri bekleniyor.

Daha önce Gürcistan'daki İranlı mahkum 3 aşamada İran'a intikal edilmişti. Bu yılın mayıs ayından itibaren ise 116 İranlı tutuklu ülkete döndü.

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