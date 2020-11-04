ABD, bugünkü dünyada yaşanan birçok sorunun kaynağıdır

İnstagram hesabından açıklama yapan Garipabadi, İslam İnkılabı Rehberi yetullah Hamanei'nin açıklamalarına atıfta bulunarak, Günden güne İslam İnkılabı Rehberi'nin bakış açısı, daha çok kanıtlanmaktadır. ABD'nin saygınlığı sadece İslam dünyasında değil, Avrupa ve Batı dünyasında da düşüşe geçmiştir' ifadesini kullandı.

Garipabad, 'Halihazırda savaş, güvensizlik, ambargo ve terör gibi tehditlerin yanı sıra ABD adında bir krizimiz de mevcut. Ben günümüz dünyasının birçok sorununun baş kanağı olan ABD'yi 'Büyük Sorun' olarak görüyorum' diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün yaptığı konuşmada günümüz Amerika’sının eski Mısır’ın Fıravun’u ve günümüz Tağutu olduğunu söyledi.

İslam Peygamberinin kutlu doğumu dolayısıyla televizyondan canlı bir konuşma yapan Aytullah Hemenei, ‘’ Tüm insanlık İslam Peygamberinin muhatabıdır. Bugün eşitsizlik, savaş ve maddiyat dünyada eskiden daha fazladır. ‘’ dedi.

Amerika’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Aytullah Hamenei, ‘’ ABD’d kim Cumhurbaşkanı olursa İran politikasına etkisi olmayacaktır. ‘’ dedi.

İslam Peygamberinin karikatürünün yayınlanmasına değinen Ayetullah Hemenei, ‘’ İstikbar ve Siyonizmin İslam ile son düşmanlığı geçen hafta Paris’teki olaydı. Bu olay bir sanatçının hatası olayı değildir. Bunun arkasında malum eller vardır. Normal bir sanat işi işe ilgili bir Cumhurbaşkanının durması ve başka devletlerin de bunun desteklemeleri normal bir iş değildir. Bunlar, bu olay arkasında bir teşkilat olduğunu göstermektedir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, İslam ümmetinin bu husustaki hışmına değinerek bunun İslam ümmetinin canlı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Fransa hükümetinin bu olayı insan hakları ve hürriyetle bağdaştırmaya çalıştığını ifade eden Ayetullah Hamenei, Fransa‘nın nasıl bir devlet olduğu, bu politikanın nasıl bir politika olduğu soruları yöneltti ve Fransa’nın dünyanın en vahşi teröristlerini barındırdığını, bu teröristlerin İran’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Yargı Erki Başkanını şehit ettiklerini ve en az 17 bin sivil halkı şehit ettiklerini söyledi.

Bu işlerin batı medeniyetinin karanlık yüzünü gösterdiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, Peygamber efendimize yapılan hakaretlerini de kendilerine bir zarar vermeyeceğini fakat insanların batı medeniyetini tanıması için bir vesile olduğunu söyledi.

Ayetullah Hemenri, Karabağ meselesine değinerek, ‘’ İki komşumuzda cereyan eden savaş acı bir olaydır bir an önce tamamlanmalı, Azerbaycan topraklarının tamamı serbest bırakılmalı ve Ermenilerin de güvenliği sağlanmalıdır. ‘’ dedı.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Uluslararası sınırlara tecavüz edilmemeli ve teröristler bizim sınırlarımıza yaklşmamalari, bizim sınırlarımıza yakınlaşmaları durumunda bunua yanıt verilecektir. ‘’ dedi.

Amerikan rejiminin siyasi, ahhlakı ve medeniyet gerilemesi yaşadığını ifade eden Ayetullah Hamenei, bunu kendi önde gelen yazarları, düşünürlerinnin söylediğini belirtti.

ABD İmparatorluğunun uzun süreli olmayacağını ifade eden Ayetullah Hamenei, bazılarının işbaşına gelmeleri ile bu sürenin kısalacağını söyledi.

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