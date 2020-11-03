Alevi: Şii ve Sünni arasında ihtilaf yaratanlara karşı koyarız

Alevi, İslam Peygamberinin kutlu doğumu vasıtası ile Asaluye kentinde Şii ve Sünni ulemanın katıldığı törende, İran güney bölgelerinde Şii ve Sünni vahdetinin yeni bir olay olmadığını bu bölgede Şiiler ve Sünnilerin yıllardan beri beraber yaşadıklarını söyledi.

Samimiyet ve birlikteliğin bir milletin vahdetini sağlayan unsurlar olduğunu ifade eden Alevi, ihtilaflardan kaçınılması gerektiğini ve İslam ümmetinin ayrışmadan kaçınması gerektiğini söyledi.

Düşmanın bölgedeki politikasına değinen Alevi, ‘’ Düşmanın bölge politikası İsrail’in güçlendirilmesi ve Müslümanların zayıflatılması yönündedir beraber olduğumuzda düşman umutsuzluğa kapılır ve hedefine ulaşmaz. ‘’ dedi.

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2012