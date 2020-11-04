Belçika'daki İranlı diplomatının serbest bırakılması için avukatların BM'ye toplu çağrısı

Bir kopyası Sınır Tanımayan Avukatlar internet sitesinde yayımlanan açıklamada Birleşmiş Milletler, diplomatik ilişkilerin temellerini ve Sözleşmenin çerçevesini korumak ve Almanya ve Belçika hükümetlerinin yükümlülüklerinin pratik ve kademeli olarak reddedilmesini önlemek için 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'nin ihlallerine yanıt vermeye davet edilmiştir.

Bir kopyası Sınır Tanımayan Avukatlar internet sitesinde yayımlanan açıklamada Birleşmiş Milletler, diplomatik ilişkilerin temellerini ve Sözleşmenin çerçevesini korumak ve Alman ve Belçika hükümetlerinin yükümlülüklerinin pratik ve kademeli olarak reddedilmesini önlemek için 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'nin ihlallerine yanıt vermeye davet edilmiştir.

2 Temmuz 2016'da, İran'ın Avusturya'da Büyükelçiliği'nde görevli İranlı diplomat Esadüllah Esadi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Aschaffenburg şehri yakınlarında tatildeyken tutuklandı.

Geçen yıl 11 Temmuz'da, Alman Başsavcılığı, onun Belçika'nın Antwerp kentinde yaşayan bir çifte, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (Münafıklar) yıllık toplantısını patlatma emrini verdiğini iddia etti.

İran'ın Avusturya'daki büyükelçiliğinin üçüncü ataşesi Esedi'nin tutuklanmasının ardından Avusturya devleti, diplomatik dokunulmazlığı kaldırdı ve Almanya'nın onu bir yıldır hapiste olduğu Belçika'ya iade etmesine neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde bu davayla ilgili olarak şu açıklamada'Belçika'daki İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin diplomatik dokunulmazlığının ihlali kabul edilemez bir yenilik ve Dışişleri Bakanlığı da bu davaya karışan ülkeleri iran diplomatlarının haklarını ihlal etmekten sorumlu tutuyor'dedi.

Hatibzade, ‘’ İran açısından İranlı diplomat Esedullah Esedi’nin Avrupa’da tutuklanması teemelden yasa dışı ve uluslararası kurallar v 1961 Viyana konvansiyonun ciğnenmesidir‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ı bu hususta esmi olarak Avrupa ülkelerine itirazlarınnı bildirdiğinni blirterek, ‘’ Esedi’nin diplomatik dokunulmazlığının çiğnenmesi ve kendisinin tutuklanıp Belçika’da yargılanması kabul edilemezi bir bidattır‘’ ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dosya ile ilgili ülkelerinn İranlı diplomatın haklarının çiğnenmesinenmesinin sorumlusu olduğunu ve uygun zamanda buna yannnıt verme hakkını saklı tutmaktadır.