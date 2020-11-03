Zarif: Beyza Saray’ın seçim sonrası davranışları önemliir

Zarif CBS News’e verdiği mülakatta, İran’ın Trump veya Beiden arasından birini tercih etmediğini söyledi.

Zarif ısrarlar karşısında, ‘’ Beiden’ın söylemleri aha umut vericidir fakat bekleyip görmemiz lazım. Bizim için önemli olan Beyaz Saray’ın seçim sonrası davranışlarıdır. Verilen vaatler ve sloganlar önemli değildir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ ABD, İran aleyhindeki tahrip edici davranışlarını durdurursa, Beyaz Saray’da kim olmasına bakılmaksızın konu değişecektir. ‘’ dedi.

ABD ile yeniden Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkında müzakereye reddeden Zarif, ‘’ Bunu isteseydik, 4 sene önce Trump ile yapardık. İran hiçbir şart altında KOEP hakkında yeniden müzakere etmeyi düşünmemektedir. ‘’ dedi.

İran’ın isteğinin Amerika’nın nükleer müzakereye dönmesi olduğunu ifade eden Zarif, ‘’ İşbirliği için bir yol bulabiliriz fakat işbirliğinin anlamı müzakere değildir belki ABD’nin müzakere masasına dönmesidir. ‘’ dedi.

ABD’in İran aleyhine uyguladığı azami bskı ploitikasına değinen Zarif, ‘’ Bu konu İran’a zarar vermiştir fakat ABD’nin istediği siyasi değişimi yapmamıştır. Bu ABD yönetiminin istediği rejim değişikliği veya Başkan Trump’ın istediği İran’ı dize getirmek ve müzakereye mecbur etmekti, bunların hiç biri olmamıştır. ‘’ dedi.

İran’ın ABD seçimlerine müdahale iddialarını reddeden Zarif, ‘’ ABD seçim sistemine en önemli ve etkili ihanetleri yapan tek kişi Trump’tır. ‘’ dedi.

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2012