Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine İslam Peygamberin doğum gününü kutladı

Ruhani mesajında, İslam Peygamberinin davranışlarının her zaman insanlığın karanlıktaki yolunu aydınlattığını belirterek, İslam Peygamberinin yolunu devam etmek insanlığın sorunlar, ihtilaflar karşısında çözüm olabileceğini söyledi.

Peygamber efendimizin ahlak ve rahmet örneği olduğunu ve bu büyük kişiliğe hakaretin değerler, ahlak ve hürriyete hakaret olduğunu ifade eden Ruhani, hakaret edenleri desteklemenin rezillik, kötülük, radikalizme destek olacağını ve İran’ın bunu mahkum ettiğini ve İslam ülkelerinden de bu akılsızca uygulamaları mahkum etmelerini beklediğini bildirdi.

Ruhani mesajında bu günün hürmetinde Korona ile mücadelenin hızlandırılmasını ve kurtulmasına sebep olmasını temenni etti.

Ruhani İslam ülkelerinin yardımlaşması ile bu zor günlerin geride bırakılacağını ve sağlığın tüm insanlığa özellikle İslam ülkeleri insanlarına geri geleceğini temenni etti.

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2012