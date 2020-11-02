İslami Şura Meclis Başkanı'ndan İslami ülkelerdeki meslektaşlarına Hz. Muhammed'in doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı

Kalibaf mesajında, 'Hz. Muhammed'in doğum günü nedeniyle en derin tebriklerimi iletiyorum. Hz. Muhammed'in buyruklarına uyarak büyük İslam ümmeti arasınd kardeşlik ve dayanışmanın sağlanmasını umuyorum' ifadesini kullandı.

Şerlerin ve habisliklerin büyük İslam ümmeti ve Hz. Muhammed'i hedef aldığına dikkati çeken Kalibaf, 'Kuşkusuz Kur'an'a ve Hz. Muhammed'in buyruklarına uyarak İslam ümmetinin saadete erişme yolu kolaylaşacaktır' diye belirtti.

Kalibaf, 'İşbu vesileyle fırsatı değerlendirerek İslam ülkeleri arasında kapsamlı iş birliğinin önemini vurgulamakla birlikte parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini umuyor ve Allah'ta size ve devletleriniz ile halklarınıza başarılar diliyorum' diye ekledi.

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