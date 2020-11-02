2 Kas 2020 14:56
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News Code: 84096967
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İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 500 bine yaklaştı

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 500 bine yaklaştı

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 628 bin 780 kişinin koronavirüse yakalandığını, 491 bin 247 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 738’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 628 bin 780’e yükseldiğini, 491 bin 247 kişinin ise iyileştiğini  belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 5 bin 315 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 491 bin 247 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 5 milyon 1422  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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