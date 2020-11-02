Dışişleri Baknı Zarif, Latin Amerika'ya gitmek üzere yarın Tahran'dan ayrılacak

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammad Javad Zarif'in Bolivya cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere Bolivya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Hatibzade, ilk internet basın toplantısında, Peygamber'in doğum günü ve birlik haftası vesilesiyle, İslam dünyasının meselelerinin buradaki seçkinlerin çabalarıyla herkesin birliği ile çözülmesini dileyerek tebriklerini sundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yarın Bolivya'nın yeni cumhurbaşkanı törenine katılmak üzere ziyaret edeceğini, ardından Küba ve Venezuela'ya gideceğini açıkladı.

Yeni hükümetin çalışmalarının başlamasıyla birlikte Bolivya'daki gelişmelere ve Tahran ile La Paz arasındaki ikili ilişkilere de değinen Hatibzade,'Dışişleri bakanının ziyareti, iki ülkenin ilişkileri yüksek seviyeye getirmeye hazır olduğunu gösteriyor'dedi.

Hatibzade,'İki ülke arasındaki ilişkilerin doğal ve güzel bir yol izleyeceğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kendi çıkarlarına döneceğini umuyoruz'diye belirtti..

Hatibzade, Abbas Irakçi'nin bölge ziyaretinin sonuçlarına ilişkin şu yorumda bulunarak'İran, uluslararası sistemin ilkelerine dayalı, işgali sona erdiren, uluslararası denetimi ve uluslararası sınırları kabul eden bir plan sundu ve İslam Cumhuriyeti'nin sadece ateşkese değil, bir çözüme ulaşma arayışında olduğuna işaret ederek, bu konuda en üst düzeyde istişareler yapıldı'dedi. .

"Hatibzade,Cevabı bekliyoruz ve alırsak doğru yönde hareket edebiliriz." Girişimini bölgesel çıkarlara göre yapmaya çalıştık, algılar olumluydu'dedi.