1 Kas 2020 23:23
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İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

Tahran,İRNA - İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, en son Times Tematik Sıralamasında 100 basamaktan fazla yükselerek klinik, preklinik ve sağlık bilimleri alanında dünyanın en iyi 500 üniversiteleri arasında 401. sırada yer aldı.

Times Tematik Sıralaması, dünya üniversitelerinin performansını on bir farklı konu alanında yıllık olarak değerlendiren en önemli uluslararası sıralamalardan biridir.Times'ın konu alanları arasında tıp (klinik, preklinik ve sağlık), yaşam bilimleri (biyoloji, spor bilimi, tarım vb.), Fizik bilimleri (fizik, astronomi, kimya vb.), Psikoloji, ekonomi ve işletme, Eğitim, hukuk, sosyal bilimler, teknoloji mühendisliği, bilgisayar bilimi ve sanat ve beşeri bilimler.

Times Tematik Sıralaması, dünya üniversitelerini beş alanda on üç performans göstergesine göre değerlendirir ve sıralar: eğitim, araştırma, alıntılar, endüstriyel gelir ve uluslararası prestij.

İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin Pazar günü yayınladığı bir rapora göre,"Bu yıl, dünyanın her yerinden 856 üniversite tıp bilimleri alanında sıralandığını ve İran'dan on bir üniversite bunların arasındayer aldığını belirterek 'İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, geçen yıla göre 100 basamak çıkarak 401. sırada yer aldı ve dünyanın en iyi 500 tıp üniversitesi arasında yer alıyor.

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