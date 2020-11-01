1 Kas 2020 15:08
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News Code: 84095545
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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı'ndan Türk halkı ile devletine başsağlığı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı'ndan Türk halkı ile devletine başsağlığı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İzmir depremi dolayısıyla Türk halkı ile devletine başsağlığı dileyerek, 'İnsanları sevmek ve dayanışma sınır tanımaz' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vaizi, 'İnsanları sevmek ve dayanışma sınır tanımaz. İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla başta İzmir halkı olmak üzere Türkiye milleti ile devletine başsağlığı diliyor, krizin yönetilmesi için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz' ifadesini kullandı.

Deprem sonrası İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri, İçişleri, Sağlık Bakanları Türk meslektaşlarına gönderdikleri mesajlarda  depremden dolayı üzüntülerini bildirerek, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdiler.

İzmir’e yakın bölgede vuku bulan 6.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybederken 800’ü aşkın kişi de yaralandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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