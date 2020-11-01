İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı'ndan Türk halkı ile devletine başsağlığı

Twitter hesabından açıklama yapan Vaizi, 'İnsanları sevmek ve dayanışma sınır tanımaz. İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla başta İzmir halkı olmak üzere Türkiye milleti ile devletine başsağlığı diliyor, krizin yönetilmesi için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz' ifadesini kullandı.

Deprem sonrası İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri, İçişleri, Sağlık Bakanları Türk meslektaşlarına gönderdikleri mesajlarda depremden dolayı üzüntülerini bildirerek, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdiler.

İzmir’e yakın bölgede vuku bulan 6.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybederken 800’ü aşkın kişi de yaralandı.

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