Miliç sonunda Tahran'a ulaştı

İstiklal Futbol Kulübü yönetim kurulu üyelerinden biri geçtiğimiz hafta Instagram hesabında yaptığı açıklamada, Hervie Miliç'in parasının bu oyuncuya transfer edildiğini ve Hırvat oyuncunun İstiklal'in bir diğer yabancı oyuncusu Şeyh Diabate ile birlikte İran'a döneceğini duyurdu.

Miliç daha önce sosyal medya hesabından mesajlar yayınlayarak İstiklal'a döndüğünü duyurmuştu. Bu oyuncunun dönüşü ve Muhammad Naderi'nin askere alınması ve Milad Zekipur'un ayrılmasıyla İstiklal'in şu anda savunmanın sol tarafında üç oyuncusu var.

İstiklal Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, bu takımın Hırvat oyuncusu birkaç dakika önce İmam Humeyni Havalimanı'na ayak bastı ve böylece mavililerin yeni teknik direktörü Mahmud Fikri'nin gözetiminde görevine başlayacak.