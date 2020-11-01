Hz. Muhammed'in doğum gününde Tahran semasına havai fişekler atılacak

İRNA'ya konuşan Mahmudi, 17 Rabi'ülevvel'in müslümanların önemli bayramlarından biri olduğuna işaret ederek, korona salgını dolayısıyla eskiden olduğu gibi bayramların kutlanamadığını, bu nedenle Hz. Muhammed ve İmam Sadık'ın doüum gününde Tahran ilindeki şehirlerde havai fişekler atılarak kutlamalar yapılacağını söyledi.

Kutlama kafileleri, sanal mahfiller, kültürel ürünleri dağıtımı ve şehir ortamındaki düzenlemelerin Vahdet Haftası boyunca yapılan etkinliklerden bazıları olduğuna dikkati çeken Mahmudi, 'Hz. Muhammed'in doğum gününde sağlık kurallarına uyularak Tahran ili genelinde halk katılmaksızın havai fişekler atılacak' dedi.

Tahran ilinde yaşayan halkın havai fişek etkinliği sırasında Hz. Muhammed'e sevgilerini bir kez daha göstereceklerini ve Macron'un Fransız dergisine destek sunmasını kınayacaklarını ifade eden Mahmudi, tüm halkı bu etkinlikler vesilesiyle Hz. Muhammed'e olan sevgilerini göstermeye çağırdı.

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