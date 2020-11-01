İran mimarisine bir bakış

Ancak evlerin ve bahçelerin mimari tarzını seçerken insanların zevkine saygı duyulmalıdır ancak Bazı uzmanlara göre bu mesele yasal boşluktan dolayı modern mimarinin genişlemesine neden olmamalı, çünkü mimari üslup her ülkenin kültürünü ve medeniyetini yansıtıyor ve bu büyük ağacın kökünü de dikkatsizce ezmemeliyiz.

Bu, İran mimarisinin tarihinin MÖ 7. bin yıla kadar uzandığı ve o zamandan beri bu sanatın çeşitli konularla bağlantılı olarak sürekli geliştirildiği ve geliştiği haldedir.

İran mimarisi, dünyadaki diğer ülkelerin mimarisine göre özel değer taşıyan özelliklere sahiptir;Doğru tasarım, doğru hesaplamalar, doğru kaplama şekli, binadaki teknik ve bilimsel konuların gözetilmesi, yüksek verandalar , uzun sütunlar ve son olarak çeşitli süslemeler gibi özellikler, her biri aynı zamanda İran mimarisinin ihtişamını temsil ediyor.

Günümüzde, apartman yaşamının gelişmesi nedeniyle, İran mimarisinin birçok bileşeni otomatik olarak ortadan kaldırıldı ancak bileşenlerinden bazıları hala bu mimari tarzını bir dereceye kadar koruyabilir.

Eski İran evlerinin mimari bileşenleri

Eski villa ev mimarisiyle yapılan evlerin geniş bir alanı vardı;Bu evler iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşuyordu ve en önemli bileşenler platform, giriş, giriş kapısı, veranda, koridor, , avlu, havuz ve bahçe, salon, oturma odası, mutfak, hela veya tuvalet ve banyodur.